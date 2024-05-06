Польща продовжить оплачувати Starlink для України

Польща продовжить фінансувати абонплату понад 20 тисяч терміналів зв'язку Starlink, які раніше сама закупила та передала Україні. Ці термінали є частиною критичної інфраструктури та забезпечують українців надійним зв’язком і доступом до інтернету.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров після зустрічі з польським колегою Кшиштофом Гавковським.

"Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів". - наголосив Федоров.

Окрім цього, міністри підписали меморандум про співпрацю між відомствами у сферах цифровізації, ІТ-індустрії, штучного інтелекту та е-урядування. Також сторони обговорили підтримку дата-центру ДПС України, створеного на території Польщі для безпеки важливих даних.

"Продовжуємо розбудовувати партнерські відносини та реалізовувати спільні проєкти. Вдячний польській стороні за підтримку," - підкреслив Михайло Федоров.

Актуальність Starlink в Україні

Термінали Starlink від компанії Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час російської агресії.

Забезпечуючи надійний і стійкий Інтернет у будь-яких умовах, Starlink стає не тільки засобом екстреного зв'язку під час блек-аутів, але й стратегічним рішенням для розвитку та захисту країни. У періоди кризових ситуацій, коли доступ до інформації та комунікацій є вирішальним, мережа Starlink гарантує невідкладний обмін даними та зв'язок.

Проте, на фронті їх використовують не лише українці, а й росіяни. Хоча компанія SpaceX Ілона Маска заборонила використання в РФ Starlink, сервісу супутникового інтернету, в останні місяці з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх російським окупантам.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.