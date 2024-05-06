Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Польша продолжит финансировать абонплату более 20 тысяч терминалов связи Starlink, которые раньше сама закупила и передала Украине. Эти терминалы являются частью критической инфраструктуры и обеспечивают украинцев надежную связь и доступ к интернету.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после встречи с польским коллегой Кшиштофом Гавковским.

"Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продлит абонплату этих терминалов". – подчеркнул Федоров.

Кроме того, министры подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами в сферах цифровизации, ИТ-индустрии, искусственного интеллекта и е-управления. Стороны обсудили поддержку дата-центра ГНС Украины, созданного на территории Польши для безопасности важных данных.

"Продолжаем развивать партнерские отношения и реализовывать совместные проекты. Благодарен польской стороне за поддержку", - подчеркнул Михаил Федоров.

Актуальность Starlink в Украине

Терминалы Starlink от компании Илона Маска играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине во время российской агрессии.

Обеспечивая надежный и устойчивый Интернет в любых условиях, Starlink становится не только средством экстренной связи во время блэк-аутов, но и стратегическим решением для развития и защиты страны. В периоды кризисных ситуаций, когда доступ к информации и коммуникациям является решающим, сеть Starlink гарантирует немедленный обмен данными и связь.

Однако на фронте их используют не только украинцы, но и россияне. Хотя компания SpaceX Илона Маска запретила использование в РФ Starlink, сервиса спутникового интернета, в последние месяцы появилось множество посредников, покупающих терминалы и отправляющих их российским оккупантам.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.