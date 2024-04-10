Альтернатива Starlink: "Киевстар" станет официальным представителем спутникового интернета OneWeb в Украине

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" станет официальным представителем британской компании OneWeb в Украине. Это позволит "Киевстару" предоставлять услуги высокоскоростного спутникового доступа в интернет как альтернативу Starlink.

Об этом сообщил B2B-директор "Киевстара" Константин Вечер на бизнес-саммите в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас компания проводит тестирование технологий OneWeb совместно с некоторыми военными подразделениями Украины, а позже – смогут предлагать эти услуги бизнесу.

"Мы понимаем и имеем запросы... от специальной сферы Вооруженных Сил Украины до того, что Starlink не выполняет, не всегда выполняет те задачи, на которые возлагается на нее бизнес или оборона. Это - предоставление связи в критических условиях", - сказал B2B-директор "Киевстар".

Преимуществами спутникового интернета от OneWeb является то, что дает возможность обеспечения высокоскоростной связи, в частности в нестандартных условиях. Это может быть актуально для нужд вооруженных сил и бизнеса, когда Starlink не всегда способен справиться с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что материнская компания "Киевстара" – Veon – уже заключила соглашение с OneWeb по интеграции спутниковых услуг в свою наземную сеть. OneWeb имеет около 550 низкоорбитальных спутников и планирует увеличить их количество с помощью SpaceX.

Ранее гендиректор "Укрпочты" сообщил, что во время массированных обстрелов и перебоев с энергоснабжением в Харькове, возникших в результате разрушений объектов критической инфраструктуры, у "Укрпочты" возникли проблемы с работой Starlink. Выяснилось, что Starlink не работает в зоне активности средств радиоэлектронной борьбы.

OneWeb запустила 616 спутников

По информации издания Вloomberg, компания OneWeb Ltd. в марте прошлого года запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников, что позволило ей как главному конкуренту Starlink Илона Маска в этом году запустить глобальное широкополосное покрытие.

OneWeb является второй по величине низкоорбитальной системой после Starlink.

Компания планирует окупить стоимость всех спутников к 2025 году и начала планировать вторую, более сложную волну из нескольких сотен дополнительных спутников, которая может стоить до 4 миллиардов долларов и заработает до 2028 года.

Добавим, что "Киевстар" в 2023 году нарастил выручку на 8% - до 33,58 млрд грн, а капитальные инвестиции компании достигли наивысшего показателя за последние три года - 6,34 млрд грн, что на 6,8% больше по сравнению с 2022 годом.

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