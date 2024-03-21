Кибератака не помешала "Киевстару" нарастить выручку до 33,58 млрд грн

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" в 2023 году нарастил выручку на 8% - до 33,58 млрд грн, а капитальные инвестиции компании достигли самого высокого показателя за последние три года - 6,34 млрд грн, что на 6,8% больше, по сравнению с 2022 годом.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Отмечается, что в четвертом квартале в связи с отменой платы по тарифу пользователям после беспрецедентной кибератаки в декабре 2023 года выручка компании снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года – до 7,9 млрд грн.

Показатель EBITDA "Киевстар" в 2023 году вырос на 8,1% – 19,77 млрд грн, а в четвертом квартале снизился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 4,2 млрд грн.

Кроме того, капитальные инвестиции "Киевстара" достигли наивысшего показателя за последние три года - 6,34 млрд грн, что на 6,8% больше по сравнению с 2022 годом. В четвертом квартале капитальные инвестиции также выросли на 4,9% – до 2,57 млрд грн.

Общий операционный доход от предоставления услуг мобильной связи в 2023 году вырос на 8,2% – до 31,39 млрд грн, сократившись в четвертом квартале на 3,9% – до 7,36 млрд грн. Доход от услуг передачи данных вырос на 10% – до 18,52 млрд грн за прошлый год и на 3,8% – до 4,56 млрд грн в четвертом квартале.

Операционный доход "Киевстар" от предоставления услуг фиксированной связи 2023 года вырос на 2,3% - до 1,92 млрд грн, в том числе в четвертом квартале-2023 - на 1,3%, до 476 млн грн. В то же время операционный доход от предоставления услуг скоростного домашнего интернета на основе технологии фиксированного широкополосного доступа в 2023 году вырос незначительно – до 1,311 млрд грн против 1,127 млрд грн годом ранее, а в четвертом квартале – до 332 млн грн против 290 млн грн за аналогичный период позапрошлого года.

Также количество абонентов, пользующихся скоростным мобильным интернетом, увеличилось на 8,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года – до 14,3 млн пользователей.

В настоящее время услуги в сети 4G получают около 60% абонентов компании, а количество Гбайт, используемых одним абонентом, выросло на 9,6% - до 9,9.

"Киевстар" не сообщил о том, как изменилось количество его абонентов, отметив лишь, что на декабрь 2023 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи.

"Общее количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в четвертом квартале 2023 года снизилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 23,9 млн вследствие влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны и временная оккупация ряда населенных пунктов", - отметили в компании.

Сумма ущерба "Киевстару" от хакерской атаки

Нидерландская компания VEON, материнская компания украинского мобильного оператора "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

После возобновления предоставления всех базовых сервисов в благодарность компания "Киевстар" отменила следующую плату абонентам предоплаты и контрактным абонентам услуг "Домашний Интернет", мобильной связи, а для корпоративных клиентов еще и услуги передачи данных и телефонии.

Из-за хакерской атаки против "Киевстара" было разрушено около 40% инфраструктуры мобильного оператора, сообщил президент компании Александр Комаров.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированная учетная запись одного из сотрудников.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были .

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.