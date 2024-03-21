Кібератака не завадила "Київстару" наростити виручку до 33,58 млрд грн

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" у 2023 році наростив виручку на 8% - до 33,58 млрд грн, а капітальні інвестиції компанії досягли найвищого показника за останні три роки - 6,34 млрд грн, що на 6,8% більше, порівняно з 2022 роком.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Зазначається, що в четвертому кварталі у зв'язку зі скасуванням плати за тариф користувачам після безпрецедентної кібератаки в грудні 2023 року виручка компанії знизилася на 3,3% порівняно з аналогічним показником 2022 року - до 7,9 млрд грн.

Показник EBITDA "Київстар" у 2023 році зріс на 8,1% - 19,77 млрд грн, а в четвертому кварталі знизився на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 4,2 млрд грн.

Крім того, капітальні інвестиції "Київстару" досягли найвищого показника за останні три роки - 6,34 млрд грн, що на 6,8% більше, порівняно з 2022 роком. У четвертому кварталі капітальні інвестиції також зросли на 4,9% - до 2,57 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку у 2023 році зріс на 8,2% - до 31,39 млрд грн, скоротившись у четвертому кварталі на 3,9% - до 7,36 млрд грн. Дохід від послуг передачі даних зріс на 10% - до 18,52 млрд грн за минулий рік і на 3,8% - до 4,56 млрд грн у четвертому кварталі.

Операційний дохід "Київстару" від надання послуг фіксованого зв'язку 2023 року зріс на 2,3% - до 1,92 млрд грн, зокрема в четвертому кварталі-2023 - на 1,3%, до 476 млн грн. Водночас операційний дохід від надання послуг швидкісного домашнього інтернету на основі технології фіксованого широкосмугового доступу 2023 року зріс незначно - до 1,311 млрд грн проти 1,127 млрд грн роком раніше, а в четвертому кварталі - до 332 млн грн проти 290 млн грн за аналогічний період позаминулого року.

Також кількість абонентів, які користуються швидкісним мобільним інтернетом, збільшилася на 8,8% порівняно з четвертим кварталом 2022 року - до 14,3 млн користувачів.

Наразі послуги в мережі 4G отримують близько 60% абонентів компанії, а кількість Гбайт, які використовує один абонент, зросла на 9,6% - до 9,9.

"Київстар" не повідомив про те, як змінилася кількість його абонентів, зазначивши лише, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв'язку.

"Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстару" в четвертому кварталі 2023 року знизилася на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 23,9 млн унаслідок впливу чинників війни, як-от міграція населення за межі країни та тимчасова окупація низки населених пунктів", - зауважили в компанії.

Сума збитків "Київстару" від хакерської атаки

Нідерландська компанія VEON, материнська компанія українського мобільного оператора "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Після відновлення надання всіх базових сервісів на знак подяки компанія "Київстар" скасувала наступну плату абонентам передоплати та контрактним абонентам послуг "Домашній Інтернет", мобільного зв’язку, а для корпоративних клієнтів ще й послуги передачі даних і телефонії.

Через хакерську атаку проти "Київстару" було зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Про початок відновлення голосового звʼязку"Київстар" повідомив ввечері 13 грудня,мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.