"Київстар" інвестує понад 50 млн грн в енергонезалежність фіксованого інтернету

Протягом 2023 року компанія інвестувала понад 200 млн грн у забезпечення "Домашнього Інтернету" джерелами безперебійного живлення, а до кінця лютого 2024 року інвестує ще додатково 50–70 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі провайдера.

"Найбільший інтернет-провайдер України за кількістю абонентів "Київстар" продовжує убезпечувати послугу "Домашній Інтернет" на випадок відключень електроенергії. Також провайдер продовжує активно запускати інтернет за технологію GPON у різних містах України", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що співробітники "Київстару" почали підключення мережі фіксованого інтернету до джерел безперебійного живлення (ДБЖ) ще в жовтні 2022 року. Вони продовжать цю роботу, щоб забезпечити 700 тисяч абонентів доступом до інтернету навіть якщо будуть відключення електроенергії. У компанії зауважують, що завдяки цій модернізації мережа "Домашнього інтернету" матиме змогу працювати за відсутності енергоживлення до 5-ти годин.

В цілому, згідно з пресрелізом, користувачі будуть забезпечені обладнанням для безперебійної роботи в 44 містах України. Всього "Київстар" має на меті охопити понад 22,3 тисяч адрес, де будуть встановлені ДБЖ. Для цього по всій Україні працюють 180 фахівців, які залучені до процесу встановлення, перевірки та тестування обладнання.

Інтернет за технологією GPON

Крім того, як повідомили у компанії, наприкінці 2023 року провайдер почав підключення інтернету за технологією GPON. У 2024 році компанія планує здійснити часткову модернізацію та заміну наявних технологій на GPON у деяких містах. У "Київстарі" пояснили, що така технологія підключення є більш енергоощадною.

"В умовах коротко- та середньострокових відключень GPON може довше забезпечувати споживача доступом до інтернету, у тому числі й завдяки тому, що ми вибудовуємо лінії від базових станцій, на яких встановлені пересувні дизель-генератори. І допоки у нас буде людський ресурс і змога подавати паливо та комплектуючі, забезпечуючи роботу генератора на базовій станції, у користувачів, підключених за GPON-технологією, буде зберігатись інтернет-сигнал", – прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Сергій Сухорук.

Довідка:

GPON — гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання у будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання.

Домашній інтернет: що треба для роботи без світла?

Як восени 2023 року розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські провайдери готуються до можливих відключень електроенергії, підключаючи абонентів до інтернету за технологією xPON. Вона забезпечує доступ до мережі без світла до 72 годин.

Чиновник порадив:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштовує, знайти іншого провайдера й подати заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Також існують інші енергоощадні технології: FTTx, DOCSIS або xDSL. Завдяки ним інтернет без світла можна мати в середньому протягом 4-8 годин.

Для користування інтернетом за відсутності електроенергії знадобиться павербанк або інше джерело живлення, підʼєднане до роутера.

Нагадаємо, в Україні запустили інтерактивну мапу, яка дозволяє перевірити, чи працюватиме інтернет вдома під час можливих знеструмлень.