Розвиток зв’язку під час війни, та як технологія GPON забезпечує доступ до інтернету під час блекаутів: Сергій Скрипніков, генеральний директор Vega Telecom

Минулорічний осінньо-зимовий період приніс в домівки українців новий неприємний термін - блекаут. Через пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури довгий час люди по півдоби були змушені сидіти без світла через віялові відключення. Новим показником “статусності” житла стало стабільне автономне підключення до інтернету, яке не залежало від електропостачання у будинку

Нещодавно Мінцифри і ЛУН запустили у Києві мапу провайдерів, які працюють під час блекауту. А редакція Delo.ua розпитала про розвиток та нюанси роботи технології GPON, яка дозволяє автономно роздавати інтернет до 72 годин поспіль, у Сергія Скрипнікова, генерального директора Vega Telecom.

Втративши надію захопити Україну “за три дні”, росіяни вдалися до такої підлості, як удари по цивільному населенню та інфраструктурі. Як результат - блекаут і проблеми зі світлом та інтернетом. Ви одна з компаній, яка надавала послуги під час блекаутів - завдяки чому це вдалося зробити?

- Мережа, побудована за технологією GPON (Gigabit Passive Optic Network), виявилася вирішальною у важкий період 2022 року. ЇЇ унікальність полягає в тому, що ця технологія забезпечує швидкісний інтернет навіть, коли в будинку немає світла. Саме тому вона стала рятівною під час відключень від електропостачання і мала шалений попит серед користувачів інтернету. Активно розвивати GPON ми почали ще у 2021 році. Через російську агресію зробили невелику вимушену паузу та вже у березні 2022 одні з перших відновили будівництво.

Чи було це ризиковано? Так. Чи виявився цей ризик обґрунтованим з часом? Так.

Завдяки цій технології тисячі українців залишалися на зв’язку під час тогорічних «блекаутів» і готові до ймовірних відключень сьогодні. У 2023 році ми не лише продовжуємо розширювати покриття GPON, а й модернізуємо мережі з FTTB на цю технологію, щоб найближчим часом усі наші абоненти отримували послуги сучасного енергоефективного інтернету. Загалом за два роки ми побудували близько 3500 км оптики. Це, приблизно, як відстань з Києва до Мадриду.

За рахунок чого досягається така автономність мережі?

- Основні технічні майданчики мережі GPON повністю оснащені акумуляторними батареями, здатними забезпечити живлення близько доби. У разі необхідності продовжити автономну роботу сервісів 72 години і більше у нас є готові сценарії підключення генераторів. Нещодавно ми пройшли випробовування негодою на Півдні країни. Коли стихія на Одещині залишила частину міста без світла усі абоненти нашої мережі GPON залишалися на зв’язку. Ми пишаємось, що змогли автономно забезпечувати людям безперебійний інтернет навіть понад трьох діб.

Для стабільної роботи послуг ми придбали понад 2500 додаткових АКБ. Тогорічний досвід показав, що тривалі перебої з електропостачанням можуть вплинути на ефективність акумуляторів, тому ми постійно моніторимо їхній стан і, у разі потреби, замінюємо їх новими. Крім того, ми вдвічі збільшили кількість мобільних генераторів та маємо певний запас пального.

Щоб забезпечити можливість підключення абонентів навіть під час відсутності електропостачання, ми закуповуємо пристрої, які працюють на акумуляторних батареях, а також портативні батареї для живлення обладнання клієнтів та для демонстрації роботи сервісу. Аналізуючи звернення абонентів ми помітили, що не усі розуміють як забезпечити безперебійний доступ безпосередньо абонентського обладнання. Тож ми розробили детальну інструкцію з налаштування безперебійної роботи послуг інтернету в умовах переривання або відсутності електропостачання. Торік, навіть тим, хто підготувався і організував вдома додаткові засоби живлення, було проблемно знайти і купити перетворювач напруги. Зараз ми, опційно, пропонуємо абонентам такі кабелі одразу при підключенні наших послуг.

Завдяки підтримці Vodafone Україна у стійкість мережі Vega вже інвестувала понад 245 млн гривень, в тому числі у підготовку до можливих відключень від електропостачання. Це й закупівля акумуляторів, генераторів та пального, будівництво нових зон GPON, модернізація та відновлення обладнання, пошкодженого через вороже вторгнення.

На скільки збільшилась кількість абонентів за час використання технології GPON?

- У 2023 році нам вдалося розгорнути мережу GPON у понад 2800 багатоквартирних будинках. Мешканці понад 300 тисяч домогосподарств у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Чорноморську, Вишневому, Запоріжжі та Львові вже мають можливість підключитись до інтернету за сучасною технологією. Нещодавно у нас розпочали будівництво ще й у Миколаєві та Івано-Франківську.

Станом на жовтень 2023 року наша база інтернет-користувачів зросла на 54% у порівнянні з жовтнем 2022 року. Важливо відзначити, що цей ріст не є лише відображенням попиту на енергоефективний інтернет. Багато факторів - надійність мережі, якість послуг та висока швидкість, які забезпечуються технологією GPON, сприяють цьому успіху.

Сергій Скрипніков

Окрім того, ми вміємо впроваджувати інноваційні рішення в реаліях війни. Наприклад, влітку інтегрували особистий кабінет користувача з Дією. Наразі клієнти компанії можуть швидко і головне безпечно пройти ідентифікацію для підключення інтернет-послуг за допомогою застосунку через функцію шерингу документів.

Якщо торік попит на наші послуги стрімко зріс у листопаді, то цьогоріч ми спостерігали поступове зростання кількості звернень вже з серпня. Порівняно з червнем 2023 року у вересні 2023 року попит зріс на 72%, а у жовтні – вже вдвічі. Враховуючи великий приріст заявок, ми розширили кількість бригад монтерів у регіонах присутності для організації оперативних включень. У жовтні 2023 року ми підключили в три рази більше абонентів, ніж у жовтні 2022.

Чи можете описати втрати компанії?

- Наразі ми не можемо точно оцінити масштаб збитків через відсутність інформації про кількість втрачених технічних майданчиків з обладнанням на тимчасово окупованих територіях. За попередньою оцінкою, втрата активів на цих територіях, а також знищення й пошкодження ліній зв’язку та телекомунікаційного обладнання, призвела до збитків понад 40 мільйонів гривень. Ми систематично реєструємо всі випадки пошкодження або знищення власної інфраструктури електронних комунікацій та інших активів компанії й готові відновлювати їхню роботу, як тільки з’явиться така можливість.

З метою оперативного відновлення втраченого зв’язку наші фахівці починають роботу відразу після отримання відповідних дозволів від територіальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Збройних Сил України (ЗСУ). Наша компанія взаємодіє з різними службами та військовими підрозділами, щоб забезпечити найшвидше та найефективніше відновлення зв’язку на пошкоджених територіях.

Скільки співробітників наразі працює у компанії та скільки з них пішли захищати Україну у військо? Як ви їх підтримуєте?

- Зараз в компанії працює понад 600 працівників. Як оператор електронних комунікацій ми належимо до критичної інфраструктури. До постійних завдань, які виконували фахівці до повномасштабного вторгнення додалися ще роботи з відновлення мереж та обладнання, забезпечення зв’язку під час відключень енергопостачання та допомога з налагодженням зв’язку різним військовим підрозділам. Для цього всього потрібні не лише інвестиції, а й робочі руки.

Водночас ми пишаємось людьми, які зараз у лавах ЗСУ. Служити пішли 20 наших колег, ми безмежно вдячні їм, підтримуємо зв’язок з кожним і чекаємо їхнього повернення. Компанія щомісячно виплачує захисникам середню зарплатню попри скасування на законодавчому рівні зобов’язань бізнесів зберігати заробітну плату військовослужбовцям. Ми знаємо, що їхні потреби щоденно лише зростають і розуміємо наскільки важлива така підтримка. Окрім того, у Vodafone Україна впроваджено ряд програм підтримки колег-військових. Зокрема, проєкт в якому компанія подвоює донати працівників і на ці кошти закуповує необхідні речі нашим захисникам.

Чи займається компанія VEGA Telecom благодійними проєктами, або допомогою військовим? Розкажіть як це відбувається

- З перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну, ми надаємо технічну підтримку та налаштовуємо електронні комунікації для військової інфраструктури. З початку війни багато підрозділів звертались і звертаються до нас із проханнями про допомогу в модернізації мережі, придбанні та налаштуванні обладнання, під'єднанні резервних каналів передачі даних та технічної підтримки IP-телефонії.

Використовуючи наявні запаси необхідного устаткування ми забезпечили оперативне вирішення числених завдань. Навіть коли терміни налаштування зв’язку для територіальних оборонних структур та військових частин встановлюються на "вчора", наші технічні фахівці достойно справляються з такими задачами.

Які плани у компанії на найближче та далеке майбутнє?

- Глобальний телеком-ринок давно рухається у напрямку конвергентних послуг. Vodafone в усіх країнах присутності має потрійні пропозиції для клієнтів. За оцінкою GSMA (світової асоціації мобільного зв‘язку) сьогодні 87% мобільних операторів в світі мають конвергентний бізнес у своєму портфелі.

Для операторів конвергенція - це більша синергія і ефективність, а для споживачів всі послуги з одних рук - це зручність і економія. Тобто всі у виграші.

Конвергентні послуги - один з компонентів бізнес-стратегії Vodafone Україна. У червні цього року компанія представила на ринку нову пропозицію високошвидкісного фіксованого інтернету для дому під назвою Vodafone Gigabit Net. Як частина групи Vodafone Україна, Vega взяла на себе відповідальність за розвиток фіксованого зв’язку. Плануємо розширювати географію присутності GPON та розвивати конвергентні послуги.

Як я вже казав, популярність інтернет-доступу за цією технологією не обмежується лише періодами під час блекаутів. На основі наших спостережень ми побачили, що саме GPON є ключовою мережею для майбутнього, і клієнти оцінюють її майже у 10 разів краще, за інші технології. Додатково, аварійність сервісу для клієнтів GPON виявилася значно нижчою, а проблемні листи від клієнтів GPON формуються втричі менше, ніж від користувачів інтернету за технологією FTTB. З цими позитивними тенденціями, ми плануємо продовжувати розбудовувати мережу за технологією GPON, щоб збільшити географію нашої присутності і якомога більше українців забезпечити надійним і високоякісним зв’язком.