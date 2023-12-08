У МОЗ розповіли, як працюватимуть українські лікарні у випадку блекаутів

Щоб забезпечити безперебійну роботу медичних установ протягом зимового періоду та забезпечити їх стійкість до можливих блекаутів, в Україні продовжують зміцнювати лікарні та облаштовувати їх генераторами, станціями "Starlink", свердловинами, автономними котельнями та іншими засобами.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Українські лікарні вже оснащені 10 016 генераторами для неперервного електропостачання, більшість з яких є малої та середньої потужності тому, в разі потреби, вони будуть автономно подавати напругу в мережу. Це дозволить лікарням безперебійно працювати, забезпечуючи функціонування відділень інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що допоможе лікарям рятувати життя та здоров’я пацієнтів.

Окрім цього, частина медичних закладів вже має власні свердловини та автономні котельні, що робить їх ще більш стійкими до можливих блекаутів. Загалом 566 медзакладів обладнані окремими свердловинами для надання безперебійного доступу до води. Також 602 медзаклади у всій Україні мають альтернативні джерела опалення для випадку виходу з ладу основної котельні.

В МОЗ інформують, що 1092 медзакладів також обладнані станціями "Starlink". У критичних ситуаціях, коли відключається основне електропостачання та можливі перебої в мобільній мережі, ці станції забезпечать зв’язок.

Ще одним альтернативним та екологічно чистим джерелом електроенергії для медичних установ у критичних ситуаціях є сонячні панелі, тому лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних регіонах країни активно оснащуються сонячними панелями.

Наразі вже понад 40 українських медзакладів мають сонячні станції з акумуляторами, які накопичують енергію. Ці станції встановлені за рахунок різноманітних програм, благодійних фондів, урядів інших країн тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством енергетики України запустили проєкт "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, восени 2022 року кожен медзаклад в Україні перелаштував систему своєї роботи та підготувався до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Заклади охорони здоров'я також забезпечили терміналами супутникового зв'язку Starlink.