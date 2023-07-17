Київські лікарні обладнають автономними сонячними електростанціями

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у київських лікарнях встановлять автономні сонячні електростанції для безперебійного енергопостачання. Загальна вартість проекту становить 500 тисяч євро.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кличка, під час минулої зими росіяни системно обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, через що доводилося вимикати електропостачання. Проте безперебійне енергоживлення медичних закладів є життєво важливим, оскільки тут є обладнання, відключення якого може призвести до летальних наслідків для пацієнтів чи завдати непоправної шкоди для здоров’я.

Кличко наголосив, що наразі проект із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання трьом медзакладам - одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру.

Він зазначив, що усі відібрані для проекту будівлі медзакладів мають необхідні площі для встановлення панелей. Потужність кожної фотоелектричної станції розраховується залежно від потреб об'єкта. Фінансування цих робіт забезпечуватиме грантовими коштами Німецьке товариство міжнародного співробітництва.

Обладнання дозволить також частково забезпечити процес акумулювання електроенергії, що зменшить ризики знеструмлення лікарень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством енергетики України запускають проєкт "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. На першому етапі реалізації проєкту визначать перелік об’єктів, на яких встановлять сонячні панелі.