Киевские больницы оборудуют автономными солнечными электростанциями

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) в киевских больницах установят автономные солнечные электростанции для бесперебойного энергоснабжения. Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч евро.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Кличко, в минувшую зиму россияне системно обстреливали объекты критической инфраструктуры, из-за чего приходилось выключать электроснабжение. Однако бесперебойное энергопитание медицинских учреждений жизненно важно, поскольку здесь есть оборудование, отключение которого может привести к летальным исходам для пациентов или нанести непоправимый вред для здоровья.

Кличко подчеркнул, что проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение трем медучреждениям - одной из городских клинических больниц, роддому, перинатальному центру.

Он отметил, что все отобранные для проекта здания медучреждений имеют необходимые площади для установки панелей. Мощность каждой фотоэлектрической станции рассчитывается в зависимости от потребностей объекта. Финансирование этих работ будет обеспечиваться грантовыми средствами Немецкое общество международного сотрудничества.

Оборудование позволит также частично обеспечить процесс аккумулирования электроэнергии, что уменьшит риск обесточивания больниц.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством энергетики Украины запускают проект "Луч надежды", предусматривающий установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения. Проект финансируется за счет международных партнеров. На первом этапе реализации проекта будет определен перечень объектов, на которых установят солнечные панели.