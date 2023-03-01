В Украине все медучреждения теперь будут строить по новым нормам

Все медицинские учреждения в Украине будут строить с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности. Это подразумевают новые государственные строительные нормы (ГСН).

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Об этом 1 марта в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины .

Новые нормы нужно будет учитывать при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. Правила также будут действовать в отдельных частях на реставрацию, в частности: объемно-планировочных решений, инженерного обеспечения, комфортности предоставления медуслуг как для пациентов, так и для медперсонала, обеспечения полной инклюзивности таких учреждений, в частности для лиц с инвалидностью и т.д.

ДБН предусматривают, что у главного входа медучреждения обязательно должны быть паркоместа для автомобилей, управляемых людьми с инвалидностью, стоянки для велосипедов и мотоциклов, электрозарядные устройства для электромобилей, а на территории стационаров может быть размещен вертодром. Кроме того, палаты будут максимум двухместные и с душем.

Нормы максимально приближены к европейским стандартам в части объемно-планировочных решений, требований к вентиляции, возможности автономного и бесперебойного функционирования отдельных помещений при отсутствии электроснабжения. Кроме того, учтены особенности проведения капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих зданий, в том числе – архитектуры", - отметили

Напомним, что все строящиеся в Украине жилые дома будут иметь бомбоубежища. такое правило будет введено с целью защиты населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.