Первыми восстановят 18 домов в Киевской области: United24 запустила направление "Восстановление Украины"

В рамках инициативы по поддержке Украины запустили направление "Восстановление Украины", которое предусматривает восстановление домов, пострадавших от боевых действий. Первый этап – отстроят 18 домов в Киевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В Киевской области на первом этапе отстроят дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также в селах Бузова и Мила Дмитровской территориальной громады - в собственное жилье смогут вернуться 4237 украинцев.

Для этого нужно 719 миллионов гривен. United24 уже собрала более 504 миллионов гривен. Частично восстановление будут финансироваться из государственного бюджета и вкладов жителей. На некоторых объектах уже начаты работы по демонтажу и первые этапы восстановления.

"Мы уже понимаем 4 ключевых источника финансирования проектов восстановления в этом году: конфискованные российские активы, средства бюджета, средства международных партнеров и средства доноров, собранные на платформе United24 . Мы благодарны каждому, кто присоединился к восстановлению нашей страны", - прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Первые здания были выбраны специальной межведомственной комиссией. А обращение на восстановление домов было подано на рассмотрение Киевской областной военной администрации.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что за средства, собранные через United24 , будут восстанавливаться сначала многоквартирные дома, которые были частично повреждены.

В Ирпене также будет отстроен стадион "Чемпион". За это ответственность взял футболист и посол United24 Андрей Шевченко.

Напомним, по последним подсчетам, общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины, в том числе жилой и нежилой недвижимости, по стоимости замещения по состоянию составляет $135,9 млрд. Доля жилищного фонда в общем объеме убытков составляет 38,6%.