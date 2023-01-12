Першими відновлять 18 будинків у Київській області: United24 запустила напрям "Відбудова України"

В рамках ініціативи з підтримки України запустили напрям "Відбудова України", який передбачає підновлення будинків, що постраждали він бойових дій. Перший етап — відбудують 18 будинків в Київській області.

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Про це повідомила пресслужба Міністерша цифрової трансформації.

В Київській області на першому етапі відбудують будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузове та Мила Дмитрівської територіальної громади — у власне житло зможуть повернутися 4 237 українців.

Для цього потрібно 719 мільйонів гривень. United24 вже зібрала понад 504 мільйони гривень. Частково відбудову фінансуватимуть з державного бюджету та внесків мешканців. На деяких обʼєктах вже розпочато роботи з демонтажу та перші етапи відбудови.

"Ми вже розуміємо 4 ключові джерела фінансування проєктів відновлення в цьому році: конфісковані російські активи, кошти бюджету, кошти міжнародних партнерів та кошти донорів, які зібрані на платформі United24. Ми вдячні кожному, хто долучився до відбудови нашої країни", — прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перші будинки для відбудови були обрані спеціальною міжвідомчою комісією. А звернення на відновлення будинків було подано на розгляд від Київської обласної військової адміністрації.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що за кошти, зібрані через United24, будуть відновлюватись спершу багатоквартирні будинки, які були частково пошкоджені.

В Ірпені також відбудують стадіон "Чемпіон". За це на себе відповідальність взяв футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко.

Нагадаємо, за останніми підрахунками, загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України, в тому числі житловій та нежитловій нерухомості, за вартістю заміщення станом складає $135,9 млрд. Частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%.