"Дія" прийматиме інформацію про майно, пошкоджене ворогом із 2014 року

У застосунку "Дія" можна буде подати інформацію про майно, пошкоджене внаслідок російської агресії, починаючи з 19 лютого 2014 року.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ.

"Якщо раніше через "Дію" українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення РФ, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - підкреслили у Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що подавати заявку можна самостійно через портал або застосунок "Дія" в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.