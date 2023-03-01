В Україні всі медустанови відтепер будуватимуть за новими нормами

Всі медичні заклади в Україні відтепер будуватимуть з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності. Це передбачають нові державні будівельні норми (ДБН).

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Про це 1 березня в Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Нові норми потрібно буде враховувати під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту. Правила також діятимуть в окремих частинах на реставрацію, зокрема щодо: об’ємно-планувальних рішень, інженерного забезпечення, комфортності надання медпослуг як для пацієнтів, так і для медперсоналу, забезпечення повної інклюзивності таких закладів, зокрема для осіб з інвалідністю тощо.

ДБН передбачають, що біля головного входу медзакладу обов’язково мають бути паркомісця для автомобілів, якими керують люди з інвалідністю, стоянки для велосипедів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електромобілів, а на території стаціонарів може бути розміщений вертодром. Крім того, палати будуть максимум двомісні і з душем.

"Норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Крім того, враховані особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, в тому числі – пам’яток архітектури", - зауважили

Нагадаємо, що всі житлові будинки, що будуються в Україні, матимуть бомбосховища. таке правило запровадять з метою захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами.