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В Минздраве рассказали, как будут работать украинские больницы в случае блекаутов
Чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений в течение зимнего периода и обеспечить их устойчивость к возможным блекаутам, в Украине продолжают укреплять больницы и обустраивать их генераторами, станциями Starlink, скважинами, автономными котельными и другими средствами.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Украинские больницы уже оснащены 10 016 генераторами для непрерывного электроснабжения, большинство из которых малой и средней мощности поэтому, в случае необходимости, они будут автономно подавать напряжение в сеть. Это позволит больницам бесперебойно работать, обеспечивая функционирование отделений интенсивной терапии, операционное и критически важное оборудование, которое поможет врачам спасать жизнь и здоровье пациентов.
Кроме того, часть медицинских учреждений уже имеет собственные скважины и автономные котельные, что делает их еще более устойчивыми к возможным блекаутам. В общей сложности 566 медучреждений оборудованы отдельными скважинами для предоставления бесперебойного доступа к воде. Также 602 медучреждения по всей Украине имеют альтернативные источники отопления для случая выхода из строя основной котельной.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Минздраве информируют, что 1092 медучреждения также оборудованы станциями "Starlink". В критических ситуациях, когда отключается основное электроснабжение и возможные перебои мобильной сети, эти станции обеспечат связь.
Еще одним альтернативным и экологически чистым источником электроэнергии для медицинских учреждений в критических ситуациях являются солнечные панели. поэтому больницы, поликлиники и амбулатории в разных регионах страны активно оснащаются солнечными панелями.
Сейчас уже более 40 украинских медучреждений имеют солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают энергию. Эти станции установлены за счет различных программ, благотворительных фондов, правительств других стран.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством энергетики Украины запустили проект "Луч надежды", предусматривающий установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения.
Напомним, осенью 2022 года каждое медучреждение в Украине перестроило систему своей работы и подготовилось к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута. Заведения здравоохранения также снабдили терминалами спутниковой связи Starlink.