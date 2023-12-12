Развитие связи во время войны, и как технология GPON обеспечивает доступ к интернету во время блекаутов: Сергей Скрипников, генеральный директор Vega Telecom

Прошлогодний осенне-зимний период принес в дома украинцев новый неприятный термин – блекаут. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры долгое время люди по половине суток были вынуждены сидеть без света из-за веерных отключений. Новым показателем "статусности" жилья стало стабильное автономное подключение к интернету, которое не зависело от электроснабжения дома

Недавно Минцифры и ЛУН запустили в Киеве карту провайдеров, работающих во время блекаута. А редакция Delo.ua расспросила о развитии и нюансах работы технологии GPON, позволяющей автономно раздавать интернет до 72 часов подряд, у Сергея Скрипникова, генерального директора Vega Telecom.

Отчаявшись захватить Украину "за три дня", россияне прибегли к такой подлости, как удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Как результат – блекаут и проблемы со светом и интернетом. Вы одна из компаний, предоставлявших услуги во время блекаутов – благодаря чему это удалось сделать?

- Сеть, построенная по технологии GPON (Gigabit Passive Optic Network), оказалась решающей в трудный период 2022 года. Ее уникальность заключается в том, что эта технология обеспечивает скоростной интернет даже когда в доме нет света. Именно поэтому она стала спасительной во время отключений от электроснабжения и пользовалась огромным спросом среди пользователей интернета. Активно развивать GPON мы начали еще в 2021 году. Из-за российской агрессии сделали небольшую вынужденную паузу и уже в марте 2022 года одни из первых возобновили строительство.

Было ли это рискованно? Да. Оказался ли этот риск обоснованным со временем? Да.

Благодаря этой технологии тысячи украинцев оставались на связи во время «блакаутов» того года и готовы к вероятным отключениям сегодня. В 2023 году мы не только продолжаем расширять покрытие GPON, но и модернизируем сети с FTTB на эту технологию, чтобы в ближайшее время все абоненты получали услуги современного энергоэффективного интернета. В общей сложности за два года мы построили около 3500 км оптики. Это примерно как расстояние из Киева до Мадрида.

За счет чего достигается такая автономность сети?

- Основные технические площадки сети GPON полностью оснащены аккумуляторными батареями, способными обеспечить питание около суток. В случае необходимости продлить автономную работу сервисов 72 часа и больше у нас есть готовые сценарии подключения генераторов. Недавно мы прошли испытание непогодой на Юге страны. Когда стихия в Одесской области оставила часть города без света все абоненты нашей сети GPON оставались на связи. Мы гордимся, что смогли автономно обеспечивать людям бесперебойный интернет даже более трех суток.

Для стабильной работы услуг мы приобрели более 2500 дополнительных АКБ. Прошлогодний опыт показал, что длительные перебои с электроснабжением могут повлиять на эффективность аккумуляторов, поэтому мы постоянно мониторим их состояние и, в случае необходимости, заменяем их новыми. Кроме того, мы вдвое увеличили количество мобильных генераторов и имеем запас топлива.

Чтобы обеспечить возможность подключения абонентов даже в отсутствие электроснабжения, мы закупаем устройства, работающие на аккумуляторных батареях, а также портативные батареи для питания оборудования клиентов и для демонстрации работы сервиса. Анализируя обращения абонентов, мы заметили, что не все понимают как обеспечить бесперебойный доступ непосредственно абонентского оборудования. Мы разработали подробную инструкцию по настройке бесперебойной работы услуг интернета в условиях прерывания или отсутствия электроснабжения. В прошлом году даже тем, кто подготовился и организовал дома дополнительные средства электропитания, было проблемно найти и купить преобразователь напряжения. Сейчас мы опционально предлагаем абонентам такие кабели сразу при подключении наших услуг.

Благодаря поддержке Vodafone Украина в устойчивость сети Vega уже инвестировала более 245 млн. гривен, в том числе в подготовку к возможным отключениям от электроснабжения. Это и закупка аккумуляторов, генераторов и горючего, строительство новых зон GPON, модернизация и восстановление оборудования, поврежденного из-за вражеского вторжения.

Насколько увеличилось количество абонентов за время использования технологии GPON?

- В 2023 году нам удалось развернуть сеть GPON в более чем 2800 многоквартирных домах. Жители более 300 тысяч домохозяйств в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черноморске, Вишневом, Запорожье и Львове уже могут подключиться к интернету по современной технологии. Недавно у нас приступили к строительству еще и в Николаеве и Ивано-Франковске.

По состоянию на октябрь 2023 года, наша база интернет-пользователей выросла на 54% по сравнению с октябрем 2022 года. Важно отметить, что этот рост не только отражение спроса на энергоэффективный интернет. Многие факторы – надежность сети, качество услуг и высокая скорость, которые обеспечиваются технологией GPON, способствуют этому успеху.

Сергей Скрипников

Кроме того мы умеем внедрять инновационные решения в реалиях войны. К примеру, летом интегрировали личный кабинет пользователя с Дія. Сейчас клиенты компании могут быстро и главное безопасно пройти идентификацию для подключения интернет-услуг с помощью приложения через функцию шеринга документов.

Если в прошлом году спрос на наши услуги стремительно вырос в ноябре, то в этом году мы наблюдали постепенное увеличение количества обращений уже с августа. По сравнению с июнем 2023 г. в сентябре 2023 г. спрос вырос на 72%, а в октябре – уже вдвое. Учитывая прирост заявок, мы расширили количество бригад монтеров в регионах присутствия для организации оперативных включений. В октябре 2023 года мы подключили в три раза больше абонентов, чем в октябре 2022 года.

Можете ли описать потери компании?

- Пока мы не можем точно оценить масштаб убытков из-за отсутствия информации о количестве утраченных технических площадок с оборудованием на временно оккупированных территориях. По предварительной оценке, потеря активов на этих территориях, а также уничтожение и повреждение линий связи и телекоммуникационного оборудования привели к убыткам более 40 миллионов гривен. Мы систематически регистрируем все случаи повреждения или уничтожения собственной инфраструктуры электронных коммуникаций и других активов компании и готовы возобновлять их работу, как только появится такая возможность.

В целях оперативного восстановления утраченной связи наши специалисты начинают работу сразу после получения соответствующих разрешений от территориальных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерства внутренних дел (МВД) и Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Наша компания взаимодействует с различными службами и военными подразделениями, чтобы обеспечить быстрое и эффективное восстановление связи на поврежденных территориях.

Сколько сотрудников сейчас работает в компании и сколько из них пошли защищать Украину в армию? Как вы их поддерживаете?

– Сейчас в компании работает более 600 работников. Как оператор электронных коммуникаций мы относимся к критической инфраструктуре. К постоянным задачам, которые выполняли специалисты до полномасштабного вторжения, добавились еще работы по восстановлению сетей и оборудования, обеспечению связи при отключениях энергоснабжения и помощи по налаживанию связи различным военным подразделениям. Для этого всего требуются не только инвестиции, но и рабочие руки.

В то же время, мы гордимся людьми, которые сейчас в рядах ВСУ. Служить пошли 20 наших коллег, мы благодарны им, поддерживаем связь с каждым и ждем их возвращения. Компания ежемесячно выплачивает защитникам среднюю зарплату, несмотря на отмену на законодательном уровне обязательств бизнесов сохранять заработную плату военнослужащим. Мы знаем, что их потребности ежедневно только растут и понимаем, насколько важна такая поддержка. Кроме того, в Vodafone Украина внедрен ряд программ поддержки коллег-военных. В частности, проект, в котором компания удваивает донаты работников и на эти средства закупает необходимые вещи нашим защитникам.

Занимается ли компания VEGA Telecom благотворительными проектами или помощью военным? Расскажите, как это происходит

- С первых дней полномасштабного вторжения российского агрессора в Украину мы оказываем техническую поддержку и настраиваем электронные коммуникации для военной инфраструктуры. С начала войны многие подразделения обращались к нам с просьбами о помощи в модернизации сети, приобретении и настройке оборудования, подключении резервных каналов передачи данных и технической поддержки IP-телефонии.

Используя имеющиеся запасы необходимого оборудования, мы обеспечили оперативное решение многочисленных задач. Даже когда сроки установки связи для территориальных оборонных структур и воинских частей устанавливаются на "вчера", наши технические специалисты достойно справляются с такими задачами.

Какие планы у компании на ближайшее и далекое будущее?

– Глобальный телеком-рынок давно двигается в направлении конвергентных услуг. Vodafone во всех странах присутствия имеет тройные предложения для клиентов. По оценке GSMA (мировой ассоциации мобильной связи) сегодня у 87% мобильных операторов в мире есть конвергентный бизнес в своем портфеле.

Для операторов конвергенция – это большая синергия и эффективность, а для потребителей все услуги из одних рук – это удобство и экономия. То есть, все в выигрыше.

Конвергентные услуги – один из компонентов бизнес-стратегии Vodafone Украина. В июне этого года компания представила на рынке новое предложение высокоскоростного фиксированного интернета для дома под названием Vodafone Gigabit Net. Как часть группы Vodafone Украина Vega взяла на себя ответственность за развитие фиксированной связи. Планируем расширять географию присутствия GPON и развивать конвергентные услуги.

Как я уже говорил, популярность интернет-доступа по этой технологии не ограничивается только периодами во время блекаутов. На основе наших наблюдений мы увидели, что именно GPON является ключевой сетью для будущего, и клиенты оценивают ее почти в 10 раз лучше других технологий. Дополнительно аварийность сервиса для клиентов GPON оказалась значительно ниже, а проблемные письма от клиентов GPON формируются в три раза реже, чем от пользователей интернета по технологии FTTB. С этими положительными тенденциями мы планируем продолжать развивать сеть по технологии GPON, чтобы увеличить географию нашего присутствия и как можно больше украинцев обеспечить надежной и высококачественной связью.