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Три четверти украинцев ожидают зимой перебоев с электричеством: где готовятся наиболее активно
По результатам опроса, 74% украинцев готовятся к возможным проблемам энергоснабжения зимой. Фонарики, генераторы, создание запасов пищи, воды и другие мероприятия заняли центральное место в подготовке к возможным блекаутам. Каждое из названных мероприятий было предпринято более половиной опрошенных.
Об этом говорится в опросе "Украина в условиях войны", проводимом социологической группой Рейтинг.
Согласно сообщению, более половины опрошенных приобрели фонарики и батарейки. Киевляне и молодые люди из среднего класса оказались активнее в готовности к возможным проблемам.
Жители городов проявили больший интерес к фонарикам и запасам питьевой воды, в то же время сельское население чаще выбирает генераторы. При этом настроения относительно ожидаемых затруднений зимой влияют на интенсивность готовности и пессимисты предпочитают более активную подготовку.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Относительно "Пунктов несокрушимости", 72% опрошенных подтвердили их наличие в своем населенном пункте. Однако в сельских районах таких пунктов оказалось меньше. 40% жителей отметили, что их населенный пункт "Пункт несокрушимости" отсутствует. Из тех, кто имеет доступ к "Пункту несокрушимости", только 13% респондентов пользовались им прошлой зимой: 3% часто и 10% редко.
В случае если света не будет неделя, 74% украинцев не планируют покидать свое жилье. Однако 25% рассматривают возможность переезда, в частности, 11% в пределах своего населенного пункта и 8% – в другой, а 2% – за границу. Такие перемещения в основном ограничиваются по территории, где респондент проживает сейчас. Киевляне и жители городов проявили большую готовность к переезду.
Что касается оценки потенциальной ситуации с энергоснабжением этой зимой, то она положительна. 41% респондентов считают, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом или такой же, как в прошлом году (49%).
Среди жителей прифронтовых и деоккупированных территорий 54% в обеих категориях считают, что их ситуация с электроснабжением будет такой же, как и в прошлом году, тогда как центрально-западные регионы имеют больше оптимистичных ожиданий и думают, что ситуация будет лучше.
Опрос проводился 22-23 ноября 2023 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях методом телефонного интервью, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов. Погрешность исследования составляет более 3,1%.
Добавим, что согласно предварительному опросу, более половины украинцев (53%) считают неприемлемой идею вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству. Однако 40% респондентов выражают поддержку этой идеи, особенно среди жителей западных регионов и столицы, а также среди людей среднего возраста.
Источник фото: ua.depositphotos.com