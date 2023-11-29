Почти половина украинцев поддерживает вступление в НАТО без оккупированных территорий - опрос

Более половины опрошенных украинцев (53%) считают неприемлемой идею вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству. Однако 40% респондентов выражают поддержку этой идеи, особенно среди жителей западных регионов и столицы, а также среди людей среднего возраста.

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Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" в своем опросе.

Жители востока, центра и юга, а также старейшие группы населения оказывают наименьшую поддержку этой идее. Среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, в то время как 51% против.

Большая часть украинцев по всей территории страны поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Однако по состоянию на конец ноября за вступление в ЕС выступают 78% опрошенных, а в июле этого года их было 85%.

Отмечается, что противниками вступления в ЕС 5% респондентов. По сравнению с предыдущим опросом также с 3% до 14% увеличилась доля неопределившихся с ответом.

Поддержка вступления Украины в НАТО уменьшилась до 77% по сравнению с июлем, когда она составила 83%. Теперь этот показатель вернулся на уровень, который был в марте 2022 года. Однако только 5% опрошенных не хотят видеть Украину в альянсе, 15% отказываются голосовать и 3% не определились.

Что касается возрастных отличий поддержки евроинтеграции, то здесь социологи указывают на их отсутствие. Однако женщины чаще, чем мужчины, проявляют неопределенность в голосовании или затрудняются ответить на вступление в Европейский Союз и НАТО. Наименьшую поддержку интеграционным союзам оказывают опрошенные с низким уровнем доходов.

В целом в каждом из регионов большинство поддерживает вступление в оба союза, но больше всего желающих увидеть Украину в составе ЕС и НАТО среди жителей столицы и запада.

Добавим, 60% украинцев считают, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на отдельные требования Европейского союза, даже если из-за этого отложится во время обретения Украиной полноправного членства в союзе.

Опрос проводился на основе телефонных интервью 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 3,1%.