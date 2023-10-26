60% украинцев согласны на отсрочку вступления в ЕС, если его требования будут противоречить интересам Украины - опрос

60% украинцев считают, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на отдельные требования Европейского союза, даже если из-за этого будет отложено во времени получение Украиной полноправного членства в союзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В то же время 27% считают, что Украина должна принимать все необходимые законы и выполнять все требования ЕС, лишь бы как можно быстрее стать его членом. 5% опрошенных выступают вообще против членства, а 8% не смогли или отказались дать ответ.

При этом 77% опрошенных заявили, что считают важным для Украины быть частью ЕС (в том числе 51% очень важным, а 26% – скорее важным). Скорее неважным вступление в союз назвали 7%, а совсем неважным – 8%. Остальные 8% не ответили.

Однако лишь 22% респондентов считают, что Украина уже готова ко вступлению в Евросоюз. Относительное большинство в 43% считает, что для этого еще необходимы дальнейшие реформы, 25% – что Украина к вступлению не готова вообще, а 10% не ответили.

Опрос был проведен 4-20 сентября методом личных интервью 2005 года респондентов на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки при обычных обстоятельствах с доверительной вероятностью 95% и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышала 3,3%. Впрочем, во время войны, как известно, к этому прилагаются определенные отклонения. Отметим также, что это же исследование показало, что большинство украинцев считают поддержку ЕС Украины недостаточной.

Напомним, что политической целью украинских властей декларируется начало переговоров с ЕС о вступлении Украины до конца текущего года. По данным СМИ, сам ЕС к этому готовится, а официальное объявление ожидается в декабре.

Отметим, что статус кандидатов в ЕС Украина одновременно с Молдовой получили 23 июня 2022 года в экстренном порядке: соответствующие заявки были поданы вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину - 28 февраля и 3 марта. При этом Грузии, которая также подала заявку 3 марта, в предоставлении статуса кандидата было отказано.

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