Большинство украинцев считают поддержку ЕС Украины недостаточной - опрос

56% украинцев считают недостаточными действия Европейского союза по поддержке Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. 34% респондентов назвали такие действия достаточными, а остальные 10% затруднились или отказались дать ответ.

В то же время имеющиеся действия ЕС по поддержке Украины три четверти опрошенных (75%) считают полезными и только 15% - бесполезными. 10% на вопрос не ответили. В частности, среди жителей Запада Украины считают такую помощь полезной 84% респондентов, а среди жителей востока – только 58% (бесполезной – 12% и 31% соответственно).

Наиболее актуальной сейчас формой поддержки для Консультативной миссии ЕС в Украине 46% опрошенных назвали борьбу с коррупцией, 38% - помощь с привлечением к ответственности за международные преступления, 33% - помощь деоккупированным территориям, 31% - консультации по вступлению Украины в ЕС.

Значительно меньше, 12%, выбрали поддержку с развитием стратегических коммуникаций, по 9% - поддержку развития верховенства права и помощь на пунктах пропуска через госграницу. Всего же можно было выбрать три ответа из приведенных.

Опрос был проведен 4-20 сентября методом личных интервью 2005 респондентов на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки при обычных обстоятельствах с доверительной вероятностью 95% и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышала 3,3%. Впрочем, во время войны, как известно, к этому добавляются определенные отклонения.

Напомним при этом, что по данным Европейской комиссии на октябрь, с начала полномасштабной войны с Россией ЕС выделил Украине уже около 90 миллиардов долларов помощи, из которых 27 миллиардов составляет помощь военная.