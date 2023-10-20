Євросоюз виділив Україні $90 млрд допомоги і не дозволить заморозити війну – фон дер Ляєн

З початку повномасштабної війни Європейський Союз виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги, з яких 27 мільярдів – це військова допомога. Також ЄС продовжуватиме підтримку Україну до її перемоги у війні.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє під час свого виступу в Інституті Гудзона.

Вона підкреслила, що тепер Європа спільно зі США має відігравати центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України та не дозволити Росії заморозити конфлікт.

За її словами, Європа та США повинні надати Україні таку допомогу, щоб унеможливити для Росії продовження цієї війни, і разом вони здатні цього досягти.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертовністю та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти з ними, і це те, що ми робимо так довго, як це потрібно тому, що це правильно. Вони борються за нас, тому ми повинні зробити цю війну нежиттєздатною для росіян", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додає, що фіналом війни має бути тривалий, справедливий і міцний мир для України а також - довгострокові гарантії безпеки. Для цього Україну необхідно забезпечити зброєю так, щоб виключити напади Росії в майбутньому.

Зауважимо, в армії РФ далеко не всі вірять у перемогу і пропонують заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту.

Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія не зможе перемогти Україну військовим шляхом у найближчій перспективі, і що російські війська навряд чи легко займуть українські міста.