Європарламент підтримав створення спецфонду у €50 мільярдів: коли Україна отримає кошти

Європейський парламент переглянув бюджет ЄС на період з 2021 по 2027 рік та підтримав ініціативу, яка передбачає створення Ukraine Facility — нового фінансового фонду допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

За інформацією прес-служби Європарламенту, за поправки до багаторічної фінансової програми на період з 2021 по 2027 рік проголосували 393 депутати, проти - проголосувало 136 осіб, і 92 депутати утрималися від голосування.

Згідно з повідомленням, депутати Європарламенту виділять додатково ще 10 мільярдів євро на 2024-2027 роки для стимулювання таких сфер, як міграція, зовнішні виклики, стратегічна автономія ЄС і посилення можливостей ЄС реагувати на кризи.

"Нашою метою була амбітна, але реалістична пропозиція щодо перегляду МФР, і нам вдалося зберегти її цілеспрямованою, але комплексною. Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нового фонду вартістю 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС", - сказав депутат Європарламенту Ян Олбріхт.

Депутатка Маргарида Маркес в свою чергу зазначила, що сьогодні парламент визначив фінансові ресурси, необхідні на майбутні чотири роки.

"Ми закликаємо Раду долучитися до нас у переговорах. До 31 грудня 2023 року ми хочемо мати адекватні кошти для підтримки України і надалі пом'якшувати соціальні та економічні наслідки війни, а також зростання інфляції та витрат на проживання", - сказала вона.

Коментуючи це рішення Європарламенту, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує отримати 18 млрд євро з цього пакету вже наступного року.

За його словами, ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту України, а також будуть спрямовані на нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів.

"Разом із Єврокомісією ми тісно співпрацюємо над реалізацією необхідних змін і перетворень, які зближають нас із ЄС та відкривають доступ до програми. Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) пропонувала надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро ще 20 червня. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн вважає, що це має забезпечити передбачуване фінансування України шляху до Європейського Союзу разом із глобальними партнерами та приватним сектором.

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