Европарламент поддержал создание спецфонда в €50 миллиардов: когда Украина получит средства

Европейский парламент просмотрел бюджет ЕС на период с 2021 по 2027 год и поддержал инициативу, предусматривающую создание Ukraine Facility — нового финансового фонда помощи для Украины в объеме до 50 млрд евро.

По информации пресс-службы Европарламента, за поправки в многолетнюю финансовую программу на период с 2021 по 2027 год проголосовали 393 депутата, против - проголосовало 136 человек, и 92 депутата воздержались от голосования.

Согласно сообщению депутаты Европарламента выделят дополнительно еще 10 миллиардов евро на 2024-2027 годы для стимулирования таких сфер, как миграция, внешние вызовы, стратегическая автономия ЕС и усиление возможностей ЕС реагировать на кризисы.

"Нашей целью было амбициозное, но реалистичное предложение по пересмотру МФР, и нам удалось сохранить его целенаправленным, но комплексным. Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью нового фонда стоимостью 50 миллиардов евро, одновременно укрепляя экономику ЕС", - сказал депутат Европарламента Ян Олбрихт .

Депутат Маргарида Маркес в свою очередь отметила, что сегодня парламент определил финансовые ресурсы, необходимые на предстоящие четыре года.

"Мы призываем Раду присоединиться к нам в переговорах. До 31 декабря 2023 года мы хотим иметь адекватные средства для поддержки Украины и в дальнейшем смягчать социальные и экономические последствия войны, а также рост инфляции и расходов на проживание", - сказала она.

Комментируя это решение Европарламента, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает получить 18 млрд евро из этого пакета уже в следующем году.

По его словам, эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита Украины, а также будут направлены на начисление социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей.

"Вместе с Еврокомиссией мы тесно сотрудничаем над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают нас с ЕС и открывают доступ к программе. В частности, это цифровизация, интеграция в европейские рынки, развитие человеческого капитала, энергетическая независимость", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) предлагала предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро еще 20 июня. Президент ЕК Урсула фон дер Ляен считает, что это должно обеспечить предполагаемое финансирование Украины пути в Европейский Союз вместе с глобальными партнерами и частным сектором.

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