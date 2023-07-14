В Евросоюзе создадут новый фонд на €400 млн для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о создании фонда стоимостью 400 миллионов евро на восстановление Украины. Этот фонд заработает раньше, чем начнет действовать долгосрочный план Евросоюза по восстановлению нашей страны.

Об этом пишет издание Reuters.

Шестнадцать из 27 стран ЕС заявили, что присоединятся к Украинскому трастовому фонду Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который будет предоставлять гранты и ссуды, а также будет предлагать гарантии украинским банкам и предприятиям.

Наибольшие взносы в размере по 100 миллионов евро внесли Франция и Италия. Эти средства могут быть ориентированы на ремонт большой инфраструктуры, финансирование малых и средних компаний либо государственных услуг.

"Как ЕС мы финансируем устойчивость Украины. Мы предоставляем финансирование для развития устойчивости общества и экономики", – сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская.

По ее словам, в прошлом году банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро, в том числе на школы, больницы, социальное жилье и детские сады, а также городской транспорт.

Она добавила, что банк еще дополнит новый фонд дополнительными 100 миллионами евро для технической помощи. Фонд будет действовать до конца 2025 года.

Отметим, ЕС выделил для бюджета Украины 18 млрд. евро в 2023 году и пообещал выделить 50 млрд. евро в 2024-2027 годах, чтобы помочь восстановить разрушенное российским вторжением. При этом, Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после первого года войны более 400 миллиардов долларов.

Напомним, о решении Европейской комиссии по выделению денег Украине сообщало агентство Bloomberg. По данным источников, предложение Европейской комиссии поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению. Помощь поступит в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.