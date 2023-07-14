У Євросоюзі створять новий фонд на €400 млн для відбудови України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про створення фонду вартістю 400 мільйонів євро на відновлення України. Цей фонд запрацює раніше, ніж почне діяти довгостроковий план Євросоюзу по відбудові нашої країни.

Про це пише видання Reuters.

Шістнадцять із 27 країн ЄС заявили, що приєднаються до Українського трастового фонду Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), який надаватиме гранти та позики, а також пропонуватиме гарантії українським банкам і підприємствам.

Найбільші внески у розмірі по 100 мільйонів євро зробили Франція та Італія. Ці кошти можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, фінансування малих і середніх підприємств або державних послуг.

"Як ЄС, ми фінансуємо стійкість України. Ми надаємо фінансування для розвитку стійкості суспільства та економіки", – сказала віце-президент ЄІБ Тереза ​​Червінська.

За її словами, минулого року банк виділив Україні 1,7 мільярда євро, зокрема на школи, лікарні, соціальне житло та дитячі садки, а також міський транспорт.

Вона додала, що банк ще доповнить новий фонд додатковими 100 мільйонами євро для технічної допомоги. Фонд діятиме до кінця 2025 року.

Зазначимо, ЄС виділив для бюджету України 18 млрд євро у 2023 році та пообіцяв виділити 50 млрд євро у 2024-2027 роках, щоб допомогти відновити зруйноване російським вторгненням. При цьому, Світовий банк оцінив потреби України у відбудові після першого року війни у ​​понад 400 мільярдів доларів.

Нагадаємо, про рішення Європейської комісії щодо виділення грошей Україні повідомляло агенство Bloomberg. За даними джерел, пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення. Допомога надійде у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.