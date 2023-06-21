ЕИБ выделяет 840 миллионов евро на восстановление Украины

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о выделении 840 млн. евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Мининфраструктура.

Меморандум предусматривает выделение 840 миллионов евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Документ был подписан на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит на этой неделе в Лондоне.

В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);

общественных зданий с учетом энергоэффективности;

инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;

транспортных сетей и общественного транспорта.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:

использованию специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";

кредитованию проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

Также Министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.

Европейский инвестиционный банк является одним из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7 миллиардов евро.

С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали экономику Украины.

"Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины. Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д.", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Отметим, что на Международной конференции URC23 (Ukraine Reform Conference), которая 21-22 июня проходит в Лондоне, Украина представит оценки потребностей и первоочередные планы послевоенного восстановления и стратегии долгосрочного реформирования и модернизации.

Напомним, Украина и ООН создадут Фонд восстановления общин, на нужды которого планируется мобилизовать 300 миллионов долларов в течение следующих 5 лет. Первоначальное стартовое финансирование составляет 50 миллионов долларов.