G7 поддержит восстановление транспортной инфраструктуры Украины

Страны G7 поддержат обновление транспортной инфраструктуры Украины и будут способствовать развитию альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что по итогам встречи в Японии министры транспорта государств G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) приняли совместную Декларацию, осудившую разрушение Россией глобальных цепей снабжения. В частности это касается попыток подрыва навигации гражданских судов в Черном море и повреждения украинской транспортной инфраструктуры.

Для смягчения последствий этих действий "Большая семерка" в сотрудничестве с координационной платформой доноров поддержит восстановление транспортной инфраструктуры Украины и будет способствовать развитию альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.

Также министры транспорта G7 согласились активизировать международные усилия по развитию программы ЕС "Пути Солидарности". Она предусматривает финансовую поддержку проектов развития альтернативных логистических маршрутов по экспорту украинского продовольствия. Речь идет о развитии Дунайского портового кластера, пограничной инфраструктуры на границе с ЕС и Молдовой.

Кроме этого, министры транспорта G7 отметили важность стабильной работы Зерновой инициативы и развития устойчивых транспортных связей между Европой и Азией в обход России. В частности, особое внимание будет уделяться развитию "Среднего коридора" (Middle Corridor) и Центральной транскаспийской транспортной сети (Central Trans-Caspian Network).

"Полномасштабное вторжение России поставило логистические вызовы не только перед Украиной, но и перед всем миром. Нарушены цепочки поставок, препятствование навигации в Черном море, искусственная блокировка украинского агроэкспорта провоцируют обострение гуманитарных проблем в мире и влекут за собой рост цен на продовольствие", - отметил премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что у Украины есть общее понимание с государствами G7, что поддержка восстановления и развития транспортной инфраструктуры является фундаментальной, ведь без работающих украинских транспортных путей глобальная архитектура логистики окажется под угрозой.

Отметим, что недавно Украина присоединилась к европейской программе "Механизм "Соединение Европы", что стало еще одним шагом к интеграции украинской транспортной сети в европейское пространство.