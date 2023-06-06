Україна долучилась до транспортної програми ЄС: що вона передбачає

Україна долучилась до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи", що стало ще одним кроком до інтеграції української транспортної мережі в європейський простір.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що відповідну Угоду між Україною та ЄС підписали сьогодні у Львові віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

Підписана Угода відкриває можливість залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 млрд євро.

Фінансування проєктів поданих на CEF передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у рамках програми.

У цьому році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із іншими державами-членами ЄС подало на розгляд шість пропозицій. Всі вони спрямовані на оптимізацію та модернізацію транспортних потоків з точки зору пропускної здатності інфраструктури на міжнародних автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

"Як ми збираємось використовувати цю можливість? Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Йдеться про збільшення пропускної здатності автомобільних та залізничних пунктів пропуску. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.