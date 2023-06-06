Украина присоединилась к транспортной программе ЕС

Украина присоединилась к европейской программе "Механизм "Соединение Европы", что стало еще одним шагом по интеграции украинской транспортной сети в европейское пространство.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что соответствующее Соглашение между Украиной и ЕС подписали сегодня во Львове вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и Еврокомиссар по транспорту Адина Велян.

Подписанное Соглашение открывает возможность привлечь финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимосвязанных трансевропейских сетей в сфере транспорта, энергетики и цифровых услуг.

Общий бюджет программы к 2027 году составляет около 21 млрд. евро.

Финансирование проектов поданных на CEF предполагает, что половину стоимости компенсирует страна-заявительница за счет собственных источников или международных финансовых организаций, а 50% финансирования обеспечивается в рамках программы.

В этом году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с другими государствами-членами ЕС подало на рассмотрение шесть предложений. Они направлены на оптимизацию и модернизацию транспортных потоков с точки зрения пропускной способности инфраструктуры на международных автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

"Как мы собираемся использовать эту возможность? Прежде всего, акцент на развитии экспортной логистики на наших западных границах. Речь идет об увеличении пропускной способности автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. Уже обсуждаем с европейскими партнерами реализацию шести первых проектных предложений. Подали заявления, уже в июне ожидаем результатов отбора", – подчеркнул Кубраков.

Напомним, недавно Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.