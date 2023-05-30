Срок действия разрешений Украины и Польши для грузоперевозок в третьи страны продлен

По результатам переговоров компетентных ведомств Украины и Польши стороны достигли договоренности о продлении действия разрешений на выполнение грузовых перевозок в третьи страны. Разрешение будут действовать до 30 июня.

Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Киев и Варшава назначили заседание украино-польской Смешанной Комиссии о международных автомобильных перевозках для обсуждения вопросов в области международных автомобильных перевозок. Стороны, в частности, обсудят принятие долгосрочного решения относительно разрешений.

Во время переговоров по разрешениям для грузовых перевозок также коснулись вопроса функционирования электронной очереди для пересечения границы грузовиками. В настоящее время согласовано проведение онлайн-встречи с польскими перевозчиками по поводу еЧерги.

Договорились, в частности, что Министерство инфраструктуры Польши проанализирует аспекты работы автомобильных пунктов пропуска в Корчевой, Медице и Гребене с целью максимального увеличения пропускной способности. Это будет напрямую влиять на скорость пересечения границы грузовиками в соответствии с записью в очереди.

Напомним, накануне ЕС возобновил приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в страны ЕС. Принятое постановление будет действовать в течение года и предусматривает некоторые нюансы.

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