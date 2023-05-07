В Мининфраструктуры заявили, что нашли решение для разблокирования пункта пропуска на границе с Польшей

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры приняло решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза. Это решение должно разблокировать работу пункта "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такое решение призвано удовлетворить одну из ключевых претензий польских забастовщиков, а именно наложение штрафов за отсутствие разрешений для перевозок в Украину из третьих стран ЕС.

"Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно нуждаются в наличии разрешений. Сейчас мы направили письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений и в настоящее время приостанавливаем наложение штрафов. Отдельно подчеркну: с начала этого года Укртрансбезопасность составила только 4 таких постановления на польских перевозчиков", – отметил глава ведомства Александр Кубраков.

Таким образом, с 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

"Сейчас более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь наш самый большой пункт пропуска. Распределить грузопоток в условиях ограниченной пропускной способности и блокады морских портов невозможно. Мы благодарны нашим польским друзьям за постоянную поддержку в противостоянии с агрессором и рассчитываем на дальнейший диалог для разблокирования границы. Мы сделали первый шаг, ждем шаг навстречу", - подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

В министерстве напомнили, что согласно Соглашению между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках двусторонние и транзитные перевозки не подпадают под требование получения разрешений.

Напомним, протест в польском пункте пропуска Дорогуск продолжается с 4 мая. Как пишет издание Logistyka, митингующие требуют, в частности, возобновления разрешительной системы для украинских перевозчиков. Акция запланирована до 3 июня, в ней должно принять участие около 30 грузовиков.

В июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на перевозку в государства ЕС. Такой шаг был сделан во избежание остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Министерство инфраструктуры призвало Польшу разобраться с забастовкой польских перевозчиков и урегулировать ситуацию.