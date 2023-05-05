Польша приостановила движение грузовиков на одном из пунктов пропуска из Украины: что происходит

Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Это произошло в связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска.

На въезд в Украину пропускается только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными. Водителей грузовых транспортных средств просят учесть информацию.

В ГПСУ добавили, что пропуск автобусов осуществляется в обычном порядке.

Протест в Польше: что требуют перевозчики

Протест в польском пункте пропуска Дорогуск продолжается с 4 мая. Как пишет издание Logistyka, митингующие требуют, в частности, возобновления разрешительной системы для украинских перевозчиков. Акция запланирована до 3 июня, в ней должно принять участие около 30 грузовиков.

В июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на перевозку в государства ЕС. Такой шаг был сделан во избежание остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Пункт пропуска, где проходит протест

В настоящее время протестующие в Дорогуске пропускают пять грузовиков в час, сообщает Polske Radio Lublin со ссылкой на спикера Палаты налоговой администрации в Люблине Михала Деруса. Приоритет предоставляют транспортным средствам, которые перевозят опасные грузы.

СМИ пишет, что прямо перед пунктом пропуска очереди нет. Однако, по словам Деруса, около 370 грузовиков ждут выезда из Польши вне зоны пересечения границы.