Запрет Польши на импорт зерна: какие убытки понесла Украина

Апрельское решение правительства Польши о запрете импорта украинских сельскохозяйственных товаров обошлось Украине в 143 миллиона долларов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Брюссельскому экономическому форуму, передает Bloomberg.

"Комиссия ЕС выплатит польским фермерам компенсации ни за что, по моему мнению, это был действительно блеф со стороны польских фермеров", - считает Качка.

Он отметил, что решение Еврокомиссии по этому вопросу "разрядило ситуацию, но она не решилась".

Напомним, 4 мая Польша отменила односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Как заявляли в Варшаве, решение о запрете на импорт приняли в результате недель уличных протестов польских фермеров из-за избытка зерна, что могло спровоцировать обвал цен.