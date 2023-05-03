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Категория
Агро
Дата публикации

Польша отменила односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины

Польша отменила односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины
Польша отменила запрет на импорт агропродукции из Украины после решения Еврокомиссии. Фото: Depositphotos

Правительство Польши во вторник 2 мая отменило одностороннее постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Об этом говорится в постановлении правительства Польши.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины отменить", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу дня опубликования.

Напомним, Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

Заметим, после односторонних действий государств-членов по торговле с Украиной Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором отметила, что не поддерживает такие категорические решения.

В то же время стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько