Польша отменила односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины

Правительство Польши во вторник 2 мая отменило одностороннее постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Об этом говорится в постановлении правительства Польши.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины отменить", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу дня опубликования.

Напомним, Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

Заметим, после односторонних действий государств-членов по торговле с Украиной Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором отметила, что не поддерживает такие категорические решения.

В то же время стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины

Источник фото: ua.depositphotos.com