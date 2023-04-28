Ограничения для агропродукции. В правительстве Греции считают нежизнеспособными односторонние решения соседей Украины

Запрет на украинское зерно и другие пищевые продукты, в одностороннем порядке введенные соседями Украины, не является жизнеспособным решением. Об этом заявил генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства Греции Константинос Багинетас, сообщает Euractiv.

"Греция несет непропорциональное бремя для соседних государств-членов в Украине и понимает реакцию и мобилизацию их фермеров", – сказал Багинетас, в то же время добавив, что "односторонние национальные мероприятия не являются жизнеспособным решением" и "их следует избегать".

Также чиновник отметил, что Греция поддерживает дальнейшее использование коридоров солидарности, ведь они особенно важны в нынешних обстоятельствах.

При этом Багинетас поддержал текущие предложения Еврокомиссии "относительно немедленного облегчения для соседних государств-членов", отметив, что необходимо обеспечить глобальную поставку продовольствия и поддержку экономики Украины, которая в основном базируется на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

Под временный запрет попало не только зерно, но и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

Переговоры по этому вопросу продолжаются между Еврокомиссией и представителями Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

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