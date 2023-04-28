Обмеження для агропродукції. В уряді Греції вважають нежиттєздатними односторонні рішення сусідів України

Заборона на українське зерно та інші харчові продукти, які в односторонньому порядку запровадили сусіди України, не є життєздатним рішенням. Про це заявив генеральний секретар Міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас, передає Euractiv.

"Греція несе непропорційний тягар для сусідніх держав-членів в Україні та розуміє реакцію та мобілізацію їхніх фермерів", – сказав Багінетас, водночас додавши, що "односторонні національні заходи не є життєздатним рішенням" і "їх слід уникати".

Також чиновник зауважив, що Греція підтримує подальше використання коридорів солідарності, адже вони особливо важливі за нинішніх обставин.

При цьому Багінетас підтримав поточні пропозиції Єврокомісії "щодо негайного полегшення для сусідніх держав-членів", зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, яка в основному базується на експорті сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

Наразі перемовини щодо цього питання тривають між Єврокомісією й представниками Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

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