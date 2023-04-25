"До червня мало". У Польщі хочуть заборону на агроімпорт із України до кінця року

Польща хоче, щоб заборона Європейського Союзу на імпорт української аграрної продукції діяла до кінця року. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає RMF24.

"Євросоюз запропонував, щоб це було до червня. Ми, звичайно, не згодні з цим. До червня мало, треба хоча б до кінця року. Для нас дуже важливо, щоб ті механізми, які ми сьогодні запроваджуємо, працювали довше, щоб вони довше захищали наш польський ринок", – висловився урядовець.

Також він зазначив, що п’ять країн ЄС закликають розширити перелік товарів, заборонених для імпорту з України. Йдеться, зокрема, про яблучний сік, м'ясо птиці та м'які фрукти.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

Наразі перемовини щодо цього питання тривають між Єврокомісією й представниками Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії.