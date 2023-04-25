"До июня мало". В Польше хотят запрет на агроимпорт из Украины до конца года

Польша хочет, чтобы запрет Европейского Союза на импорт украинской аграрной продукции действовал до конца года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает RMF24.

"Евросоюз предложил, чтобы это было до июня. Мы, конечно, не согласны с этим. До июня мало, нужно хотя бы до конца года. Для нас очень важно, чтобы те механизмы, которые мы сегодня внедряем, работали дольше, чтобы они дольше защищали наш польский рынок, – высказался чиновник.

Также он отметил, что пять стран ЕС призывают расширить список товаров, запрещенных для импорта из Украины. Речь идет, в частности, о яблочном соке, мясе птицы и мягких фруктах.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Под временный запрет попало не только зерно, но и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

Переговоры по этому вопросу продолжаются между Еврокомиссией и представителями Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.