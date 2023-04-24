Венгерская зерновая ассоциация призвала отменить запреты на импорт украинской с/х продукции

Венгерская зерновая ассоциация подвергла критике решение правительства запретить импорт сельхозпродукции из Украины, поскольку считает, что это приведет к дефициту на внутреннем рынке Венгрии и росту цен в ЕС.

Об этом заявила генеральный секретарь Венгерской зерновой ассоциации Зофия Поца, передает Bloomberg.

"Наши члены в отчаянии и не поддерживают никаких запретов на импорт, действительно нам нужен импорт", — сказала она в интервью агентству, отметив, что после неурожая 2022 года Венгрии необходимо импортировать около 700 тыс тонн фуражной кукурузы.

Поца уверена, что Украина была бы самым дешевым поставщиком. В то же время, ранее Венгрия выполняла только экспортный контроль украинской сельхозпродукции.

"Теперь мы получили повсеместный запрет на импорт. Это трудно назвать чем-то другим, как дилетантство", - сказала общественная деятельница.

В ассоциации уверены, что блокировка экспортных потоков подтолкнет цены на продукты питания в Венгрии, где уровень инфляции превышает 25%.

Напомним, заявление Братиславы вместе с решением Варшавы запретить импорт украинского зерна и другого продовольствия, как утверждают в Будапеште, стали основой для решения Венгрии временно запретить импорт зерновых, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

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