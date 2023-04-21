Украинский бизнес призывает Еврокомиссию срочно разобраться с ограничением импорта агропродукции странами ЕС

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Европейскую комиссию с просьбой содействовать срочному пересмотру недавних решений правительств Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии по поводу временного ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как отмечают в ЕБА, такие запреты являются прямым нарушением норм европейского законодательства. Соответствующее обращение адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Генерального директората по торговле ЕК Валдису Домбровскису.

Ассоциация напоминает, что на днях уже обращалась к странам, которые ввели указанные ограничения, поскольку такие решения создают угрозу для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, который крайне необходим для поддержки экономики государства, страдающего от российской агрессии.

В ЕБА подчеркивают, что в соответствии со статьей 35 соглашения об ассоциации ЕС и Украины, она не предусматривает никаких дополнительных запретов, ограничений или мер в отношении товаров, кроме указанных в статье 11 Генерального соглашения по тарифам и торговле. В свою очередь, эта статья 11 определяет лишь такие ограничения, как пошлины, налоги или другие сборы через квоты, импортные или экспортные лицензии или другие меры.

"Да, для сельскохозяйственной продукции есть исключения, но они касаются ограничений (а не запретов) на импорт на определенных условиях. Соглашение об ассоциации также предусматривает специальные защитные меры для сторон (статья 40), но они касаются только пошлин и тарифных уступок (а не запрета торговли), которые вводятся после специального расследования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что последнее было подтверждено решением о временных мерах по либерализации торговли (статья 4 Регламента ЕС 2022/870 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2022 года о временных мерах по либерализации торговли, дополняющих торговые льготы, применяемые к украинской продукции в соответствии с соглашением об ассоциации).

"В соответствии с вышеуказанным, любые ограничения лежат под властью ЕС (а не одного государства), требуют специальных процедур и не предусматривают запретов на торговлю", - резюмируют в ассоциации.

Там отмечают важность того, чтобы все меры по ограничению импорта украинской сельскохозяйственной продукции предпринимались сугубо в соответствии с соглашением об ассоциации Украины и ЕС и указанным регламентом ЕС, и ожидают, что ситуация все же будет в ближайшее время урегулирована.

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