В Евросоюзе временно ограничивают экспорт агропродукции из Украины: почему это решение невыгодно обеим сторонам

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинской агропродукции до 30 июня. В частности, запрет касается импорта зерна, молочной продукции, мяса и других товаров. Почему страны-партнеры пошли на такие меры и как это отразится на сельском хозяйстве Украины, рассказывает Delo.ua.

Украинские власти смогли договориться с польскими партнерами о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши, который вновь заработает ночью с 20 на 21 апреля, но с учетом дополнительных мер контроля. При этом временное ограничение экспорта украинской агропродукции на рынок Польши остается, как и со стороны Словакии, Венгрии и Болгарии. Однако транзит товаров и зерна эти страны сохраняют.

Болгария заявила о временном запрете на импорт продуктов питания из Украины 19 апреля. Ранее украинское бизнес-сообщество отмечало, что нужно не допустить такого ограничения со стороны Болгарии. Ведь решение о временном ограничении экспорта украинской агропродукции в ряд стран ЕС усложняет работу зернового коридора и создает угрозу экспорта аграрной продукции из Украины, крайне необходимого для поддержки экономики нашего государства, страдающего от российской агрессии.

В Европейском бизнесе Ассоциации отметили, что введение любых ограничительных мер по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины необходимо вводить с предварительным предупреждением, чтобы у экспортеров была возможность выполнить ранее заключенные контракты.

Кто и почему создает угрозу экспорта аграрной продукции из Украины

В правительстве Словакии объяснили, что причиной временной приостановки импорта некоторой сельхозпродукции из Украины является "защита здоровья населения Словакии". По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, Словакия пошла на такие действия якобы из-за того, что в одной из партий зерна были обнаружены остатки пестицидов.

Венгрия и Польша также ввели запрет на импорт агропродукции из Украины до 30 июня. Запрет касается продукции растительного и животного происхождения. Решение Польши стало частью мер, направленных на поддержку польских фермеров, ранее выходивших на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

Однако собеседник Delo.ua экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что Украина не является причиной низких цен. Это тенденция мирового рынка, куда также интегрирована Польша и Венгрия. По его словам индекс цен на продовольствие падает уже несколько месяцев подряд, ведь мировая экономика находится в стагнации и наблюдается низкий спрос на продовольствие.

Так, по данным ФАО, индекс цен на продовольствие в марте 2023 года снизился на 2,1% по сравнению с февралем. За последние 12 месяцев с марта 2022 года индекс упал на 20,5% на зерновые, растительные масла и молочные продукты, в то время как цены на сахар и мясо выросли.

Средний индекс цен на зерновые в марте на 5,6% меньше, чем в феврале и на 18,6% ниже, чем год назад. Снижение в этом месяце отражает падение международных цен на все основные зерновые. Международные цены на пшеницу упали на 7,1%. Такая тенденция связана с большими глобальными поставками продовольствия и сильной конкуренцией среди экспортеров.

При этом правительство Венгрии связало свое решение с ранее принятыми подобными ограничениями со стороны Польши и Словакии. По примеру этих стран, правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) обратится к правительству страны с просьбой также ввести временный запрет на импорт украинского зерна.

На заявления ряда стран отреагировали в Еврокомиссии, отметив, что решение Польши и Венгрии о временном запрете импорта украинского зерна на свою территорию неприемлемо.

"Важно отметить, что торговая политика – это исключительная компетенция ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы. В такие сложные времена очень важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", – заявили в Еврокомиссии.

Трудности или политика: почему бунтуют европейские фермеры

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что решение в такой категоричной форме запретить транзит было неожиданным для многих людей в украинском правительстве и на рынке.

"То, что эти вопросы актуальны и начали беспокоить польскую сторону стало понятно еще в январе. Мы постоянно были в публичных и непубличных переговорах, они (Польша, - ред.) имели аргументацию, что планировали делать. Очевидно есть определенная политическая ситуация в Польше и другие моменты, которые всем поняли, что привело к одной договоренности в марте (имеется в виду договоренность о контроле транзита, - ред.)", - говорит Сольский.

По его словам, были и другие ситуации, которые привели к дополнительным переговорам во время визита президента Украины в Варшаву. Тогда проводились переговоры и достигнуты конкретные решения, какая продукция должна идти только транзитом. Для подписания такого соглашения неделю готовились документы, но за день до католической Пасхи все изменилось.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) убеждены, что заголовки о больших проблемах польских или румынских, словацких фермеров преувеличены, поскольку Украина преимущественно использовала эти страны для транзита, а не собственного экспорта зерна.

"На фоне всей этой ситуации украинские производители потребуют увеличения кредитования для проведения посевных работ, сбора урожая, его хранения и т.д. Также это сигнал для украинского правительства все же создать наиболее лояльные условия - налоговые для развития переработки в Украине, что снизит ежегодный давление с потребностью реализации значительного количества зерна и устранит валютные поступления от мирового колебания цен на продовольствие", - комментируют эксперты УСПП.

Министр агрополитики Николай Сольский отметил, что определенная доля украинских товаров и зерна поставлялись на рынок Польши. Это принесло выгоду польской экономике потому, что переработка зерна дала дополнительную стоимость товарам, а некоторые отрасли, как молочная и животноводческая, смогли больше продать за 2022-й, чем годом ранее.

В переговорах с Польшей для Украины было принципиально открыть транзит потому, что значительный объем товаров, пересекавший украинско-польскую границу, шел в польские и балтийские времена, а также в Германию и Голландию.

Сольский добавил, что в Польше в этом году пройдут выборы, а мелкие фермеры являются основой электрората для многих партий.

"К концу весны ситуация осложнилась тем, что фермеры во всем мире придерживают зерно, чтобы потом продать его, когда начнется посевная кампания нового сезона. Как правило зерно дороже весной, чем зимой, но не в этом году, ведь ситуация на рынке глобально изменилась и повлияла на всех. Это вызвало негативные эмоции, которые с каждым днем увеличивались", – говорит министр.

Идут переговоры и с другими странами и Евросоюзом потому, что они не могут в одностороннем порядке принимать решения.

Почему от запретов будет терять не только Украина, но и сам ЕС

Польша - крупный производитель и экспортер продукции животноводства. Украина является экспортером фуражных зерновых и протеинового шорта, которые нужны отрасли животноводства позволяло Польше добавлять больше стоимости молочной продукции и мяса.

"Запрет – прямой удар по собственным производителям и по поступлениям в бюджет страны", – отмечает экономист ФАО Андрей Ярмак.

При этом Польша запретила импорт украинских товаров, в частности, молочных продуктов и мяса.

Директор аналитического агентства Infagro Василий Винтоняк рассказал Delo.ua, что для молочной отрасли Украины пока такое решение не критично из-за низких мировых цен. В последнее время украинские фермеры даже избегали поставок продукции в Польшу, а сливочное масло вообще не экспортировалось на польский рынок из-за низкой цены. Однако с началом сезона ситуация существенно повлияет на украинских фермеров.

"Скоро начнётся сезон, поэтому увеличится производство сырого молока и других продуктов. Экспортеры должны начать возобновлять поставки в Польшу, а из-за запрета они в невыгодном положении. Но есть такое впечатление, что молочную продукцию уберут из перечня запрещенных товаров", - говорит Винтоняк.

Он добавил, что зерно попало под запрет для того, чтобы полькие фермеры к началу нового сезона смогли продать свою культуру. Относительно других продуктов, которые находятся под запретом, есть вопросы.

"Почему попали другие продукты это немного загадка. Почему именно поляки приняли такие решения Это очень большой популизм, который не понятен даже многим полякам", - говорит Винтоняк.

Относительно экспорта мяса в страны ЕС, которые ввели временный запрет, в Ассоциации свиноводы Украине рассказали Delo.ua, что именно в эти страны фермеры не экспортировали свинину. Поэтому решение о запрете импорта из Украины пока никак не отразится на украинских фермерах. Однако экспортировались большие объемы курицы и если этот вид мяса подвергнется запрету и она останется на внутреннем рынке, то это может привести к снижению цен в Украине. Напомним, что Украина также входит в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, в том числе одного из главных поставщиков курятины в ЕС.

Вместе с тем, ситуация с украинским зерном другая. Агросообщество крайне озабочено ситуацией, которая сложилась с односторонним запретом импорта украинского продовольствия в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию. Эти решения также провоцируют некоторые аналогичные действия других стран ЕС соседей Украины. В частности, продолжаются определенные дискуссии в Румынии.

“Внедрение ограничительных торговых мер со стороны стран ЕС противоречит многим международным договорам, в том числе правилам торговли ВТО, нормам ЕС об общем рынке, Соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС (и ее торговой части ВСВСТ), а также подрывает постулаты введенных ЕС Пути Солидарности ”, - отмечается в обращении Украинского клуба аграрного бизнеса.

В УСПП добавили, что из-за российской агрессии и блокирования морских портов Украины 40% отечественного зерна отправляется через сухопутные западные границы, поэтому ситуация действительно сложная.

"Поэтому в данной ситуации важно осуществить комплекс действий. Во-первых, расширять сухопутные "коридоры солидарности", чтобы избежать ситуации, когда так называемый "зерновой кризис" повлияет на объемы перевалки нашего зерна. Во-вторых, необходима усиленная дипломатическая работа со странами-партнерами (Польша, Румыния, Словакия) о сохранении транзита и отсутствии блокирования переходов частными фермерами. Сюда следует добавить переговоры с ЕС, который должен понимать, что зерновой экспорт – один из ключевых источников валютных поступлений в наш бюджет", - отметил президент Украинского союза промышленников. и предпринимателей Анатолий Кинах

В 2022 году экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около $23,3 млрд, что на 16% меньше аналогичного показателя в прошлом году.

Он добавил, что есть соответствующая общая политика Евросоюза, предусматривающая свободное движение товаров, и ограничить транзит единолично страны-члены вряд ли могут. Морской экспорт должен быть полностью разблокирован без искусственных барьеров со стороны агрессора, к данному коридору следует добавить порт Николаева. В этом вопросе ООН, ЕС и отдельные страны, как Франция, Великобритания должны занять более активную позицию. Ведь украинское зерно нужно мировому рынку, особенно голодающим странам.