Зерновой кризис. В ЕК назвали условие, при котором 5 стран ЕС получат 100 млн евро в поддержку фермеров

Пять стран ЕС, которым Еврокомиссия предложила пакет финансовой поддержки на 100 млн евро на фоне кризиса с украинским зерном, получат средства только при отмене своих односторонних запретов.

Об этом заявили вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает "Европейская правда".

Такое заявление прозвучало после встреч с представителями Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, а также с Украиной.

Члены Еврокомиссии сообщили, что на встрече представили комплексные предложения ЕС, направленные на решение проблем аграриев этих 5 стран.

Предложенный Еврокомиссией пакет мер включает второй транш финансовой поддержки пострадавших фермеров, исключительные защитные меры по ключевым продуктам и меры, направленные на содействие транзиту украинского экспорта зерна через "коридоры солидарности".

"Предложенный Комиссией пакет зависит от того, отменят ли государства-члены свои односторонние меры. Мы подчеркнули важность быстрого соблюдения совместного подхода ЕС, а не односторонних решений во избежание многочисленных запретов и решений, которые ставят под угрозу внутренний рынок", - заявили Домбровскис и Войцеховский.

Они добавили, что Еврокомиссия приняла к сведению мнения, которые участники высказали на встрече. Стороны договорились продлить политические консультации в ближайшие дни с целью скорейшего поиска решения.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария.

В ЕК заявили о ряде мер по урегулированию зернового кризиса, в частности, к уже предоставленному пакету 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров этих стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.

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