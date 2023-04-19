В Минагрополитики сообщили, есть ли ограничения объемов транзита агропродукции через Польшу

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает в ночь с 20 на 21 апреля 2023 года. Объем транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По его словам, к транзиту через свою территорию Польша будет применять дополнительный контроль. Об этих мерах уже сообщили участникам рынка.

Сольский сообщил, что по суше больше всего украинской продукции, почти 90%, транспортируется транзитом через Румынию, на втором месте Польша - 10%, и наименьший транзит осуществляется через Венгрию - это около 5-6% и Словакию - 1,5%.

Он подчеркнул, что украинское правительство и министерство агрополитики в частности, прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать потери аграриев. Министр также подчеркнул, что продукция украинского аграрного сектора не уступает европейской в качестве.

"Я абсолютно уверен в качестве украинской агропродукции. Она высококонкурентна, отвечает стандартам европейского качества. Наш аграрный рынок может гордиться тем, что в сложных условиях, во время войны, выдерживает высокую европейскую конкуренцию с рынком, имеющим много дотаций и преференций по сравнению с украинским бизнесом", - отметил Сольский.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Он должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.

Венгрия и Словакия не запрещали транзит украинского зерна через свои страны.