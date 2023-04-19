У Мінагрополітики повідомили, чи є обмеження обсягів транзиту агропродукції через Польшу

Транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює в ніч з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

За його словами, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль. Про ці заходи вже повідомлено учасників ринку.

Сольський повідомив, що суходолом найбільше української продукції, майже 90%, транспортується транзитом через Румунію, на другому місці Польща - 10 %, і найменший транзит здійснюється через Угорщину - це близько 5-6% та Словаччину - 1,5%.

Він наголосив, що український уряд, та міністерство агрополітики зокрема, докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати втрати аграріїв. Міністр також підкреслив, що продукція українського аграрного сектору не поступається європейській в якості.

"Я абсолютно впевнений в якості української агропродукції. Вона висококонкурентна, відповідає стандартам європейської якості. Наш аграрний ринок може пишатися тим, що в складних умовах, під час війни, витримує високу європейську конкуренцію з ринком, який має багато дотацій та преференцій, порівняно з українським бізнесом", - зазначив Сольський.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Він має запрацювати в ніч із 20 на 21 квітня.

Угорщина та Словаччина не забороняли транзит українського зерна через свої країни.