У Мінагрополітики повідомили, за чий рахунок здійснюватиметься контроль за транзитом агропродукції через Польщу

Опломбування вантажів з українською агропродукцією, які прямують транзитом через Польщу, і їх тимчасове супроводження буде проводитися за рахунок польської сторони.

Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Польська сторона проводитиме додатковий контроль, щоб вона йшла саме транзитом, через систему SENT, електронні пломби і також відстежуватиме трекінговий рух автотранспорту. Перший тиждень вони на свій вибір супроводжуватимуть транспорт на митницях. І одна операція, і друга здійснюватимуться за рахунок польської сторони", - зазначив він.

За його словами, згодом супровід українських вантажів стане необов'язковим і буде застосовуватися у виняткових випадках. Наприклад, якщо у представників польських спецорганів виникнуть обґрунтовані підозри щодо порушення перевізником транзиту.

"У такому випадку вони вас не пропустять, якщо ви не візьмете оплачувану послугу власним коштом із супроводу машини на кордоні", - повідомив Сольський.

Міністр також порекомендував представникам бізнесу не давати підстав польській стороні підозрювати українську сторону у порушенні правил транзиту.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Він має запрацювати в ніч із 20 на 21 квітня.

Угорщина та Словаччина не забороняли транзит українського зерна через свої країни.