ЄС буде вживати превентивні заходи до ввезення з України агропродукції: що відомо

Європейський Союз буде вживати превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі щодо ввезення з України окремих категорій зерна та надасть додаткову фінансову допомогу фермерам-протестувальникам.

Про це повідомила директор з політичних комунікацій Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала уряди п'яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу.

"Президент ЄК представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках", - зазначила вона, коментуючи відповідь Урсули фон дер Ляєн на лист прем'єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

За її словами, зокрема, до вже наданого пакету 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.

"По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів" , - додала Спінант.

Вона також повідомила, що виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить 19 квітня ці напрямки дій та пропозиції з міністрами відповідних п'яти держав-членів, а також із колегами з України.

"Із самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, в тому числі сільськогосподарської продукції, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна, а також вирішити проблеми, пов'язані з продовольчою безпекою, і ми повністю віддані підтримці наших фермерів", – зазначила Спінант.

Нагадаємо, раніше призупинити імпорт українського зерна вирішили Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. Під тимчасову заборону потрапили й деякі інші продукти. Наприклад, у Словаччину Україна не зможе експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Такі кроки було зроблено після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

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