ЕС будет принимать превентивные меры по ввозу из Украины агропродукции: что известно

Европейский Союз будет принимать превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли по ввозу из Украины отдельных категорий зерна и предоставит дополнительную финансовую помощь протестующим фермерам.

Об этом сообщила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства пяти европейских стран, просивших решить вопрос ввоза украинской агропродукции, выработать общеевропейский подход в рамках принципа единых рынков и таможенного союза.

"Президент ЕК представляет три предложения по урегулированию ситуации на этих рынках", - отметила она, комментируя ответ Урсулы фон дер Ляен на письмо премьеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

По ее словам, в частности, к уже предоставленному пакету 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров этих стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.

"Во-вторых, мы будем принимать превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли по отдельным категориям зерна. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. И, в-третьих, мы начинаем расследование других чувствительных продуктов", - добавила Спинант.

Она также сообщила, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудит 19 апреля эти направления действий и предложения с министрами соответствующих пяти государств-членов, а также с коллегами из Украины.

"С самого начала мы стремимся, с одной стороны, поддерживать Украину в экспорте своей продукции, в том числе, сельскохозяйственной продукции, потому что это важная жизненная артерия для экономики Украины. Мы стремимся помочь вывести эту сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, где эта продукция необходима, а также решить проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, и мы полностью привержены поддержке наших фермеров", – отметила Спинант.

Напомним, ранее приостановить импорт украинского зерна решили Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. Под временный запрет попали и некоторые другие продукты. К примеру, в Словакию Украина не сможет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.



Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Такие шаги были сделаны после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

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