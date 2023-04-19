"Мы не меняем нашу позицию": в Еврокомиссии прокомментировали соглашение Украины и Польши о транзите зерна

Европейская комиссия приветствует соглашение между Украиной и Польшей о транзите украинского зерна, но все равно считает неприемлемыми односторонние действия Варшавы. Об этом сказала спикер Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер в комментарии PAP.

"Мы приветствуем это заявление как первый шаг к разрешению сложившейся ситуации. Однако мы не меняем нашу позицию, что односторонние действия неприемлемы", – высказалась она.

Также представитель Еврокомиссии добавила, что ведомство продолжает работать по этому вопросу с заинтересованными государствами-членами ЕС и украинскими властями.

"Основной целью маршрутов солидарности было предоставить Украине альтернативные пути экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, гарантируя функционирование украинской экономики в условиях блокады черноморских портов. Поэтому важно обеспечить, чтобы транзит действительно был и чтобы это зерно попадало в те страны, где его больше нуждаются", – высказалась спикер ЕК.

По ее словам, речь идет о развивающихся странах, которые до сих пор сталкиваются с ростом цен на продукты питания из-за нестабильности, вызванной войной РФ против Украины.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия и Словакия. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Он должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.

Венгрия и Словакия не запрещали транзит украинского зерна через свои страны.