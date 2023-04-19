"Ми не змінюємо нашу позицію": у Єврокомісії прокоментували угоду України та Польщі щодо транзиту зерна

Європейська комісія вітає угоду між Україною та Польщею щодо транзиту українського зерна, але все одно вважає неприйнятними односторонні дії Варшави. Про це сказала речниця Європейської комісії Міріам Гарсія Феррер у коментарі PAP.

"Ми вітаємо цю заяву як перший крок до вирішення ситуації, що склалася. Однак ми не змінюємо нашу позицію, що односторонні дії є неприйнятними", – висловилася вона.

Також представниця Єврокомісії додала, що відомство продовжує працювати з цього питання із зацікавленими державами-членами ЄС та українською владою.

"Основною метою маршрутів солідарності було надати Україні альтернативні шляхи експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, гарантуючи функціонування української економіки в умовах блокади чорноморських портів. Тому важливо забезпечити, щоб транзит дійсно був і щоб це зерно потрапляло до тих країн, де його найбільше потребують", – висловилася речниця ЄК.

За її словами, йдеться про країни, що розвиваються, які досі стикаються зі зростанням цін на продукти харчування через нестабільність, спричинену війною РФ проти України.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина і Словаччина. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Він має запрацювати в ніч із 20 на 21 квітня.

Угорщина та Словаччина не забороняли транзит українського зерна через свої країни.